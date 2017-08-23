"Реал" не продаст Маркоса Льоренте в "Атлетико"

"Реал" отказал "Атлетико" трансфере полузащитника Маркоса Льоренте, сообщает AS.

По сведениям издания, руководство королевского клуба не собирается продавать футболиста в стан принципиального соперника. Таким образом хавбек может остаться в составе "Реала".

В минувшем сезоне 22-летний Льоренте выступал за "Алавес" на правах аренды и провел за клуб 32 матча.

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