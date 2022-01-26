"Реал" не продаст Йовича в январе

Фото: инстаграм Луки Йовича/Автор неизвестен

Сербский нападающий мадридского "Реала" Лука Йович не покинет клуб в зимнее трансферное окно, сообщает Marca.

По сведениям источника, руководство королевского клуба приняло решение не продавать футболиста, несмотря на интерес к нему со стороны "Арсенала" и "Ньюкасла". В "Реале" рассчитывают на Йовича в качестве дублера француза Карима Бензема.

В нынешнем сезоне 24-летний Йович за "Реал" провел 15 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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