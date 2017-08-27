"Реал" не проиграл ни одного матча в Ла Лиге с Асенсио в стартовом составе

Мадридский "Реал" не проигрывает в матчах чемпионата Испании, если в стартовом составе команды выходит полузащитник Марко Асенсио.

В минувшем сезоне хавбек 11 раз сыграл в основе "сливочных" и в этих матчах "Реал" одержал 10 побед при одной ничьей.

Стоит отметить, что в этом сезоне Асенсио забил 2 гола в 3 поединках.

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