"Реал" не проиграл ни одного матча в Ла Лиге с Асенсио в стартовом составе

Теги реал мадридмарко асенсио

"Реал" не проиграл ни одного матча в Ла Лиге с Асенсио в стартовом составе

Мадридский "Реал" не проигрывает в матчах чемпионата Испании, если в стартовом составе команды выходит полузащитник Марко Асенсио.

В минувшем сезоне хавбек 11 раз сыграл в основе "сливочных" и в этих матчах "Реал" одержал 10 побед при одной ничьей.

Стоит отметить, что в этом сезоне Асенсио забил 2 гола в 3 поединках.

Не пропустите: "Валенсия" четыре раза сыграла вничью с "Реалом" на его поле в последних шести поединках. | http://soccernews.ru

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