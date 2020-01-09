"Реал" не проигрывает 15 матчей подряд. Это лучшая серия с 2017 года

В полуфинальном матче Суперкубка Испании мадридский "Реал" обыграл "Валенсию" со счетом 3:1. Встреча проходила в Саудовской Аравии.

"Сливочные" не проигрывают во всех турнирах на протяжении 15 матчей (10 побед, пять ничьих).

В последний раз команда терпела поражение 19 октября в Примере "Мальорке" (0:1).

Таким образом, это лучшая серия "Реала" со времен 40-матчевой беспроигрышной серии с апреля 2016 года по январь 2017-го. Тогда наставником мадридцев также был Зинедин Зидан.

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