"Реал" не проигрывает 18-й матч подряд в Ла Лиге без Роналду в составе

В перенесенном матче 16-го тура чемпионата Испании "Реал" на выезде победил "Леганес" со счетом 3:1.

Стоит отметить, что королевский клуб не проиграл в 18 матчах Ла Лиги, когда в составе нет нападающего Криштиану Роналду.

В этом сезоне 33-летний форвард сыграл 19 матчей в Примере и забил 12 голов (3 с пенальти).

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