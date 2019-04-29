"Реал" не проигрывал "Райо Вальекано" на протяжении 17 лет

Мадридский "Реал" проиграл "Райо Вальекано" в гостевом матче 35-го тура Примеры (0:1).

"Бланкос" уступили данному сопернику впервые с января 2002 года, когда "пчёлы" также с минимальным счётом победили в Кубке Испании.

А последнее поражение королевского клуба в рамках чемпионата датировалось февралём 1997 года.

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