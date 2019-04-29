"Реал" не проигрывал "Райо Вальекано" на протяжении 17 лет
Мадридский "Реал" проиграл "Райо Вальекано" в гостевом матче 35-го тура Примеры (0:1).
"Бланкос" уступили данному сопернику впервые с января 2002 года, когда "пчёлы" также с минимальным счётом победили в Кубке Испании.
А последнее поражение королевского клуба в рамках чемпионата датировалось февралём 1997 года.
Не пропустите: "Реал" впервые за 10 лет проиграл 10 матчей за сезон в Примере. | http://soccernews.ru
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"Реал" уступил "Райо Вальекано" в 35-м туре Примеры (видео гола)
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|35
|83
|2
|Атлетико Мадрид
|35
|74
|3
|Реал Мадрид
|34
|65
|4
|Хетафе
|35
|55
|5
|Севилья
|35
|55
|6
|Валенсия
|35
|52
|7
|Атлетик Бильбао
|35
|50
|8
|Алавес
|35
|47
|9
|Реал Сосьедад
|35
|44
|10
|Эйбар
|35
|43
|11
|Эспаньол
|34
|43
|12
|Бетис
|34
|43
|13
|Леганес
|35
|42
|14
|Вильярреал
|35
|40
|15
|Сельта Виго
|35
|37
|16
|Леванте
|35
|37
|17
|Жирона
|35
|37
|18
|Реал Вальядолид
|35
|35
|19
|Уэска
|35
|30
|20
|Райо Вальекано
|34
|28