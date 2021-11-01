"Реал" не против избавиться от Азара уже зимой

Фото: инстаграм Азара/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" не против расстаться с бельгийским полузащитником Эденом Азаром уже в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Томас Гонсалес, время Азара в "Реале" подходит к концу. Он последний выбор Анчелотти на его позиции и ему нет места в команде.

По информации источника, Азар сейчас выставлен на продажу, и если он захочет уйти, никто не станет возражать.

Отмечается, что некоторые клубы АПЛ, а том числе "Челси" следят за ситуацией вокруг Азара. Все зависит от того, решит ли он покинуть "Мадрид" в январе.

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