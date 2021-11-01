"Реал" не против избавиться от Азара уже зимой

Теги эден азарреал мадрид

"Реал" не против избавиться от Азара уже зимойФото: инстаграм Азара/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" не против расстаться с бельгийским полузащитником Эденом Азаром уже в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Томас Гонсалес, время Азара в "Реале" подходит к концу. Он последний выбор Анчелотти на его позиции и ему нет места в команде. 

По информации источника, Азар сейчас выставлен на продажу, и если он захочет уйти, никто не станет возражать.

Отмечается, что некоторые клубы АПЛ, а том числе "Челси" следят за ситуацией вокруг Азара. Все зависит от того, решит ли он покинуть "Мадрид" в январе.

Также не пропустите: Месси испытывает проблемы с коленом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 1 ноября

Главные новости дня: 1 ноября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов