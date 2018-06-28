"Реал" не рассматривает альтернативные варианты трансферу Неймара

Мадридский "Реал" не рассматривает альтернативные варианты приобретению своей главной трансферной цели в лице форварда ПСЖ Неймара.

Так, по сведениям OK Diario, 26-летний нападающий остается основным приоритетом королевского клуба и его президента Флорентино Переса на летнем рынке. При этом "сливочные" не рассматривают варианты с покупкой других игроков в качестве замены бразильцу на случай, если его подписать так и не удастся.