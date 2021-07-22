"Реал" не рассматривает вариант с уходом Винисиуса
Фото: инстаграм Винисиуса/Автор неизвестен
Нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор не покинет мадридский "Реал" этим летом.
Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, "сливочные" не собираются рассматривать вариант с продажей бразильского игрока.
По информации источника, мадридский клуб не ведет никаких переговоров по игроку ни с "Манчестер Юнайтед", ни с кем-либо другим.
Ранее в СМИ сообщалось, что "Реал" может продать Винисиуса для того, чтобы профинансировать покупку Мбаппе.
В прошедшем сезоне бразилец сыграл 35 матчей в Ла Лиге, в которых забил 3 гола и отдал 3 голевых передачи.
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|Реал Сосьедад
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|Валенсия
|20
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|20
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|Вильярреал
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|Гранада
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|27
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|Леванте
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|Осасуна
|20
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|Реал Вальядолид
|20
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|20
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|Мальорка
|20
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|Сельта Виго
|20
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|20
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