"Реал" не рассматривает вариант с уходом Винисиуса

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"Реал" не рассматривает вариант с уходом ВинисиусаФото: инстаграм Винисиуса/Автор неизвестен

Нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор не покинет мадридский "Реал" этим летом.

Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, "сливочные" не собираются рассматривать вариант с продажей бразильского игрока.

По информации источника, мадридский клуб не ведет никаких переговоров по игроку ни с "Манчестер Юнайтед", ни с кем-либо другим.

Ранее в СМИ сообщалось, что "Реал" может продать Винисиуса для того, чтобы профинансировать покупку Мбаппе.

В прошедшем сезоне бразилец сыграл 35 матчей в Ла Лиге, в которых забил 3 гола и отдал 3 голевых передачи.

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