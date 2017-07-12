"Реал" не смог навязать свои условия по аренде Хамеса в "Баварию"

Теги бавария мюнхенреал мадридхамес родригес

"Реал" не смог навязать свои условия по аренде Хамеса в "Баварию"Мадридский "Реал" не смог навязать собственные условия по аренде своего полузащитника Хамеса Родригеса в мюнхенскую "Баварию".

Как информирует испанская пресса, королевскому клубу не удалось включить в сделку с чемпионом Германии пункт о невозможности участия 25-летнего хавбека в возможных матчах этих команд в следующих двух сезонах. Виной этому послужили правила УЕФА, которые запрещают применять подобную практику в турнирах, которые проводятся под его эгидой.

Напомним, Хамес получил в "Баварии" 11-й номер. | soccernews.ru

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