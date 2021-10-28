"Реал" не смог обыграть "Осасуну" в матче Ла Лиги
Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен
В матче 11-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" на своем поле сыграл вничью с памплонской "Осасуной" со счетом 0:0.
"Реал", набрав 21 очко, вышел на первое место в турнирной таблице Ла Лиги. Впрочем, столько же очков набрали "Севилья", "Бетис" и "Реал Сосьедад". "Осасуна" с 19 очками поднялась на шестую позицию.
"Реал" Мадрид – "Осасуна" Памплона - 0:0
"Реал": Куртуа, Карвахаль (Васкес, 69), Алаба, Милитао, Менди (Марсело, 69), Кроос, Каземиро, Камавинга (Родриго, 46), Бензема, Асенсио (Азар, 69), Винисиус Жуниор.
"Осасуна": Эррера, Видаль, Хуан Крус, Унаи Гарсия, Давид Гарсия, Санчес, Торро, Мартинес (Рубен Гарсия, 67), Монкайола (Ойер Санхурхо, 90), Чими Авила (Брашанац, 67), Кике Гарсия (Барберо, 89).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14