"Реал" не смог обыграть "Осасуну" в матче Ла Лиги

Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен

В матче 11-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" на своем поле сыграл вничью с памплонской "Осасуной" со счетом 0:0.

"Реал", набрав 21 очко, вышел на первое место в турнирной таблице Ла Лиги. Впрочем, столько же очков набрали "Севилья", "Бетис" и "Реал Сосьедад". "Осасуна" с 19 очками поднялась на шестую позицию.

"Реал" Мадрид – "Осасуна" Памплона - 0:0

"Реал": Куртуа, Карвахаль (Васкес, 69), Алаба, Милитао, Менди (Марсело, 69), Кроос, Каземиро, Камавинга (Родриго, 46), Бензема, Асенсио (Азар, 69), Винисиус Жуниор.

"Осасуна": Эррера, Видаль, Хуан Крус, Унаи Гарсия, Давид Гарсия, Санчес, Торро, Мартинес (Рубен Гарсия, 67), Монкайола (Ойер Санхурхо, 90), Чими Авила (Брашанац, 67), Кике Гарсия (Барберо, 89).

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