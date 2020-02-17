"Реал" не смог обыграть "Сельту" Смолова в матче Примеры

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"Реал" не смог обыграть "Сельту" Смолова в матче Примеры

В матче 24-го тура чемпионата Испании "Реал" на своем поле сыграл вничью с "Сельтой" со счетом 2:2. В начале встречи счет открыл Федор Смолов, но во втором тайме королевский клуб вышел вперед благодаря голам Тони Крооса и Серхио Рамоса. Спас гостей от поражений Санти Мина.

"Реал" сохранил лидерство в Примере, но отрыв от "Барселоны" составляет всего одно очко. "Сельта" вышла из зоны вылета и теперь занимает 17-ю позицию.

"Реал" Мадрид – "Сельта" Виго - 2:2 (0:1)
Голы: Смолов, 7 - 0:1, Кроос, 52 - 1:1, Рамос, 65 (с пенальти) - 2:1, Мина, 86 - 2:2

"Реал": Куртуа, Варан, Карвахаль, Марсело, Рамос, Каземиро, Вальверде, Азар (Винисиус Жуниор, 73), Кроос (Модрич, 81), Бэйл (Менди, 84), Бензема.

"Сельта": Рубен Бланко, Оласа, Араухо, Айду, Васкес (Систо, 55), Йокушлу, Рафинья, Брадарич (Санти Мина, 83), Мурильо, Смолов (Денис Суарес, 70), Аспас.

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