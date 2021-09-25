"Реал" не смог обыграть "Вильярреал" в матче Ла Лиги

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"Реал" не смог обыграть "Вильярреал" в матче Ла Лиги

Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен

В матче 7-го тура чемпионата Испании "Реал" на своем поле сыграл вничью с "Вильярреалом" со счетом 0:0.

"Реал", набрав 17 очков, лидирует в турнирной таблице Ла Лиги. "Вильярреал" с 8 очками находится на 10-й позиции.

"Реал" Мадрид – "Вильярреал" - 0:0

"Реал": Куртуа, Алаба, Милитао, Начо, Модрич (Азар, 73), Каземиро, Вальверде, Бензема, Асенсио (Иско, 81), Винисиус Жуниор, Родриго (Камавинга, 46).

"Вильярреал": Рульи, Фойт (Марио Гаспар, 86), Альбиоль, Пау Торрес, Альберто Морено, Капу, Коклен (Мойсес Гомес, 58), Парехо, Пино (Тригерос, 84), Пако Алькасер (Диа, 58), Данджума (Пенья, 84).

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