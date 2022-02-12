"Реал" не смог победить "Вильярреал" в матче Ла Лиги

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"Реал" не смог победить "Вильярреал" в матче Ла Лиги

Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен

В матче 24-го тура чемпионата Испании "Вильярреал" и "Реал" сыграли вничью со счетом 0:0.

"Реал", набрав 54 очка, лидирует в турнирной таблице Ла Лиги. "Вильярреал" с 36 очками вышел на пятое место.

"Вильярреал" – "Реал" - 0:0

"Вильярреал": Рульи, Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Альберто Морено, Педраса (Эступиньян, 74), Парехо, Иборра (Тригерос, 67), Ло Чельсо (Орье, 87), Чуквуэзе (Пино, 74), Данджума (Диа, 67).

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Алаба, Милитао, Марсело (Начо, 82), Кроос, Каземиро, Вальверде (Модрич, 78), Бэйл (Йович, 74), Асенсио (Родриго, 78), Винисиус Жуниор (Азар, 82).

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