"Реал" не смог победить "Вильярреал" в матче Ла Лиги
Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен
В матче 24-го тура чемпионата Испании "Вильярреал" и "Реал" сыграли вничью со счетом 0:0.
"Реал", набрав 54 очка, лидирует в турнирной таблице Ла Лиги. "Вильярреал" с 36 очками вышел на пятое место.
"Вильярреал" – "Реал" - 0:0
"Вильярреал": Рульи, Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Альберто Морено, Педраса (Эступиньян, 74), Парехо, Иборра (Тригерос, 67), Ло Чельсо (Орье, 87), Чуквуэзе (Пино, 74), Данджума (Диа, 67).
"Реал": Куртуа, Карвахаль, Алаба, Милитао, Марсело (Начо, 82), Кроос, Каземиро, Вальверде (Модрич, 78), Бэйл (Йович, 74), Асенсио (Родриго, 78), Винисиус Жуниор (Азар, 82).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14