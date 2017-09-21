"Реал" не смог превзойти рекорд "Сантоса"

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"Реал" не смог превзойти рекорд "Сантоса"Мадридский "Реал" не смог превзойти рекордную серию бразильского "Сантоса" по количеству сыгранных подряд матчей, в которых команда забивала минимум один гол.

Свою результативную серию королевский клуб завершил сегодняшним поражением севильскому "Бетису" со счетом 0:1 на отметке в 73 игры. Не помогло "сливочным" и возвращение на поле после пятиматчевой дисквалификации их главной ударной силы в лице Криштиану Роналду.

Напомним, Левандовски намекнул на свой переход в "Реал". | soccernews.ru

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