"Реал" не смог превзойти рекорд "Сантоса"

Мадридский "Реал" не смог превзойти рекордную серию бразильского "Сантоса" по количеству сыгранных подряд матчей, в которых команда забивала минимум один гол.

Свою результативную серию королевский клуб завершил сегодняшним поражением севильскому "Бетису" со счетом 0:1 на отметке в 73 игры. Не помогло "сливочным" и возвращение на поле после пятиматчевой дисквалификации их главной ударной силы в лице Криштиану Роналду.

Напомним, Левандовски намекнул на свой переход в "Реал". | soccernews.ru