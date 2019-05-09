"Реал" не сможет досрочно вернуть Ашрафа

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"Реал" не сможет досрочно вернуть Ашрафа

Спортивный директор дортмундской "Боруссии" Михаэль Цорк высказался о возможном досрочном возвращении Хакими Ашрафа в "Реал".

"Думаю, что этого не произойдет. Мы вели переговоры с агентом футболиста. Не существует варианта, при котором Хакими покинет "Боруссию" предстоящим летом", - приводит слова Цорка AS.

Напомним, что арендное соглашение игрока рассчитано до лета 2021 года.

В этом сезоне Ашраф провел 28 матчей, забил три гола и отдал семь результативных передач.

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