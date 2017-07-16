"Реал" не сможет купить Де Хеа текущим летом

Мадридский "Реал" не сможет купить голкипера "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа в текущее трансферное окно.

Как информирует The Sun, на текущий момент в бюджете королевского клуба не предусмотрено средств на приобретение 26-летнего вратаря. В случае же, если "сливочным" удастся продать кого-то из своих игроков и выручить необходимую сумму на трансфер "первого номера" "красных дьяволов", им вряд ли удастся соответствовать финансовому Fair Play.

Напомним, "Реал" будет готов расстаться с Моратой при одном условии. | soccernews.ru