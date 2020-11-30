"Реал" не сможет купить Мбаппе и Холанда летом 2021 года

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"Реал" не сможет купить Мбаппе и Холанда летом 2021 года

Мадридскому "Реалу" приходится корректировать планы на летнее трансферное окно 2021 года, пишет AS.

По сведениям издания, королевский клуб из-за финансового кризиса не сможет позволить себе купить и нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе, и форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

В связи с этим "сливочные" расставили приоритеты следующим образом: в 2021-м на "Сантьяго Бернабеу" переберётся француз, а в 2022-м - норвежец.

Рыночная стоимость Мбаппе оценивается в 180 миллионов евро, а Холанда - в 100 миллионов.

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