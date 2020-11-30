"Реал" не сможет купить Мбаппе и Холанда летом 2021 года
Мадридскому "Реалу" приходится корректировать планы на летнее трансферное окно 2021 года, пишет AS.
По сведениям издания, королевский клуб из-за финансового кризиса не сможет позволить себе купить и нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе, и форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.
В связи с этим "сливочные" расставили приоритеты следующим образом: в 2021-м на "Сантьяго Бернабеу" переберётся француз, а в 2022-м - норвежец.
Рыночная стоимость Мбаппе оценивается в 180 миллионов евро, а Холанда - в 100 миллионов.
Не пропустите: "Реал" и "Барселона" поспорят за форварда "Бенфики". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Интер" нашел замену Лаутаро Мартинесу в АПЛ
-
Самый титулованный президент в истории "Барселоны" будет участвовать в президентских выборах клуба
-
Пьяный пассажир напал на турецких футболистов в самолете
-
Лидеры "Локомотива" заразились коронавирусом
-
В чемпионате России может быть изменен лимит на легионеров
-
Льоренте может вернуться в "Ювентус"
-
Хесе недоволен своим положением в ПСЖ
-
Антон Миранчук рискует пропустить матч с "Зальцбургом"
-
"Ливерпуль" готовит предложение по защитнику "Спортинга"
-
Губерниев рассказал о реакции "прекрасных женщин" на видео Дзюбы
-
Мама Кокорина отреагировала на первый гол сына на "Открытие Арене"
-
Президент "Ньюэллз Олд Бойз" прокомментировал жест Месси в память о Марадоне
-
Рауль Хименес получил перелом черепа
-
"Ювентус" и ПСЖ могут совершить громкий обмен форвардами
-
"Барселона" нацелилась на вингера "Арсенала"
-
"Реал" не сможет купить Мбаппе и Холанда летом 2021 года
-
Тедеско оценил игру защитника Кутепова в атаке "Спартака"
-
Коллективный футбол Гаттузо держит "Наполи" в игре, а "Рома" хороша, но за чемпионство ей не побороться: главные выводы по центральному матчу тура в Серии "А"
-
"Милан" установил клубный рекорд
-
Личный врач Марадоны ответил на обвинения в его смерти
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20