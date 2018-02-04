"Реал" не сможет следующим летом вернуть Хамеса из "Баварии"

Теги реал мадридбавария мюнхенхамес родригес

"Реал" не сможет следующим летом вернуть Хамеса из "Баварии"Мадридский "Реал" не сможет следующим летом вернуть из аренды в мюнхенской "Баварии" своего полузащитника Хамеса Родригеса.

Как информирует Marca, согласно соглашению между королевским клубом и чемпионом Германии, первый не имеет права его досрочного расторжения. Поэтому будущее колумбийца всецело будет зависеть от немецкого гранда, который уже летом 2019-го года будет иметь возможность выкупить контракт 26-летнего хавбека за 42 миллиона евро.

Напомним, "Реал" хочет досрочно вернуть Хамеса из аренды. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Невероятная развязка на "Луи ІІ": "Монако" вырывает волевую победу у "Лиона"

Невероятная развязка на "Луи ІІ": "Монако" вырывает волевую победу у "Лиона"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 21 53
2 Байер Леверкузен 21 35
3 РБ Лейпциг 21 35
4 Боруссия Дортмунд 21 34
5 Шальке 21 34
6 Айнтрахт Франкфурт 21 33
7 Аугсбург 21 31
8 Боруссия Менхенгладбах 21 31
9 Хоффенхайм 21 28
10 Ганновер 96 21 28
11 Герта 21 27
12 Фрайбург 21 25
13 Вольфсбург 21 24
14 Штутгарт 21 21
15 Вердер Бремен 21 20
16 Майнц 05 21 20
17 Гамбург 21 17
18 Кельн 21 13
Полная таблица

топ-5 тегов