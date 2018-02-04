"Реал" не сможет следующим летом вернуть Хамеса из "Баварии"

Мадридский "Реал" не сможет следующим летом вернуть из аренды в мюнхенской "Баварии" своего полузащитника Хамеса Родригеса.

Как информирует Marca, согласно соглашению между королевским клубом и чемпионом Германии, первый не имеет права его досрочного расторжения. Поэтому будущее колумбийца всецело будет зависеть от немецкого гранда, который уже летом 2019-го года будет иметь возможность выкупить контракт 26-летнего хавбека за 42 миллиона евро.

Напомним, "Реал" хочет досрочно вернуть Хамеса из аренды. | soccernews.ru