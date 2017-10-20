"Реал" не сможет выкупить Мариано Диаса

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"Реал" не сможет выкупить Мариано Диаса

"Лион" на своём официальном сайте опубликовал заявление, в котором поясняется, что мадридский "Реал" не имеет права выкупа за фиксированную сумму доминиканского форварда Мариано Диаса.

"Олимпик" предоставил точную информацию об условиях трансфера Мариано Диаса в пресс-релизе, датированном 30 июня 2017 года. В нём сказано, что игрок был куплен за 8 миллионов евро, а ещё "Реал Мадрид" получит 35 процентов от суммы его будущего трансфера, если таковой состоится. Любую информацию, отличную от той, что была указана в пресс-релизе клуба, следует считать ошибочной" - говорится в заявлении "ткачей".

Напомним, что 24-летний Диас блестяще играет в "Лионе", забив 7 голов в 11 матчах.

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