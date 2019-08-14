"Реал" не собирается отпускать нападающего Винисиуса Жуниора в ПСЖ

Теги псжреал мадридвинисиус жуниорнеймар

"Реал" не собирается отпускать нападающего Винисиуса Жуниора в ПСЖ

"Реал" не хочет продавать нападающего Винисиуса Жуниора ПСЖ

Ранее сообщалось, что 19-летний футболист может быть включен в сделку по Неймару. Однако мадридцы не хотят так просто отдавать Винисиуса.

Спортивный директор ПСЖ видит в молодом игроке отличную замену Неймару.

Ранее сообщалось, что парижане в сделку по бразильцу также хотят хавбека Луку Модрича.

а еще: Неймар в очередной раз вспомнил победу "Барселоны" над ПСЖ| http://soccernews.ru
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