"Реал" не собирается отпускать нападающего Винисиуса Жуниора в ПСЖ

"Реал" не хочет продавать нападающего Винисиуса Жуниора ПСЖ.

Ранее сообщалось, что 19-летний футболист может быть включен в сделку по Неймару. Однако мадридцы не хотят так просто отдавать Винисиуса.

Спортивный директор ПСЖ видит в молодом игроке отличную замену Неймару.

Ранее сообщалось, что парижане в сделку по бразильцу также хотят хавбека Луку Модрича.

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