"Реал" не собирается отпускать нападающего Винисиуса Жуниора в ПСЖ
"Реал" не хочет продавать нападающего Винисиуса Жуниора ПСЖ.
Ранее сообщалось, что 19-летний футболист может быть включен в сделку по Неймару. Однако мадридцы не хотят так просто отдавать Винисиуса.
Спортивный директор ПСЖ видит в молодом игроке отличную замену Неймару.
Ранее сообщалось, что парижане в сделку по бразильцу также хотят хавбека Луку Модрича.
а еще: Неймар в очередной раз вспомнил победу "Барселоны" над ПСЖ| http://soccernews.ru
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|Барселона
|38
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|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
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|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
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|Вильярреал
|38
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|15
|Леванте
|38
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|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
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|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32