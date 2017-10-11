"Реал" не собирается покупать игрока на замену Карвахалю

Теги реал мадриддани карвахаль

"Реал" не собирается покупать игрока на замену Карвахалю
"Реал" не будет покупать нового правого защитника, чтобы заменить Даниэля Карвахаля, сообщает Marca.

По сведениям издания, тренерский штаб королевского клуба планирует обойтись внутренними резервами.

Напомним, что 25-летний Карвахаль выбыл из строя на срок не меньше двух месяцев из-за проблем с сердцем.

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