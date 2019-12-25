"Реал" не собирается покупать игроков этой зимой

1 Теги реал мадридзинедин зидан

"Реал" не собирается покупать игроков этой зимой

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан заявил, что в зимнее трансферное окно клубу не нужно покупать новых футболистов, передает Marca.

Тренерский штаб "сливочных" убежден в том, что команде достаточно Карима Бензема, Гарета Бэйла, Эдена Азара и Луки Йовича. Клуб рассчитывает на этих игроков.

Отметим, что, скорее всего, "Реал" в январе покинут Брахим Диас или Мариано Диас.

После 18 туров Примеры "Реал" занимает 2 место в турнирной таблице, отставая от лидирующей "Барселоны" на 2 балла.

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Комментарии

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Карыч
Карыч

Сколько можно покупать? И так уже мешок 350 лямов выкинул в этом сезоне, и сами не знают за что )))

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