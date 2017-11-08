"Реал" не собирается продавать Бэйла

Теги реал мадридгарет бэйл

"Реал" не собирается продавать Бэйла

Мадридский "Реал" не планирует продавать валлийского полузащитника Гарета Бэйла, сообщает Marca.

По сведениям издания, руководство и тренерский штаб по-прежнему рассчитывает на футболиста, несмотря на его постоянные травмы.

Напомним, что 28-летний Бэйл вернулся к тренировкам в общей группе и вскоре сможет вернуться на поле.

Не пропустите: Зидан: "Намерены подвести Бэйла к игре против "Атлетико". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Опыт против амбиций: в первом матче раунда плей-офф Северная Ирландия принимает Швейцарию

Опыт против амбиций: в первом матче раунда плей-офф Северная Ирландия принимает Швейцарию

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 11 31
2 Валенсия 11 27
3 Реал Мадрид 11 23
4 Атлетико Мадрид 11 23
5 Вильярреал 11 20
6 Севилья 11 19
7 Реал Сосьедад 11 17
8 Бетис 11 17
9 Леганес 11 17
10 Жирона 11 15
11 Сельта Виго 11 14
12 Хетафе 11 13
13 Эспаньол 11 13
14 Леванте 11 12
15 Атлетик Бильбао 11 11
16 Депортиво Ла-Корунья 11 11
17 Эйбар 11 8
18 Алавес 11 6
19 Лас Пальмас 11 6
20 Малага 11 4
Полная таблица

топ-5 тегов