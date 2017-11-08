"Реал" не собирается продавать Бэйла

Мадридский "Реал" не планирует продавать валлийского полузащитника Гарета Бэйла, сообщает Marca.

По сведениям издания, руководство и тренерский штаб по-прежнему рассчитывает на футболиста, несмотря на его постоянные травмы.

Напомним, что 28-летний Бэйл вернулся к тренировкам в общей группе и вскоре сможет вернуться на поле.

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