"Реал" не собирается увольнять Анчелотти
Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен
Мадридский "Реал" не собирается увольнять Карло Анчелотти с поста главного тренера, сообщает Cadena SER.
По сведениям источника, руководство королевского клуба не ищет нового тренера и ожидает, что Анчелотти останется в команде на следующий сезон. Ранее сообщалось, что тренер может быть уволен в том случае, если клуб не выиграет чемпионат Испании или Лигу чемпионов.
Напомним, что "Реал" в настоящее время уверенно лидирует в Ла Лиге, а в Лиге Чемпионов в 1/8 финала сыграет с лондонским "Челси".
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|Атлетико Мадрид
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|20
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