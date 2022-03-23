"Реал" не собирается увольнять Анчелотти

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"Реал" не собирается увольнять Анчелотти

Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" не собирается увольнять Карло Анчелотти с поста главного тренера, сообщает Cadena SER.

По сведениям источника, руководство королевского клуба не ищет нового тренера и ожидает, что Анчелотти останется в команде на следующий сезон. Ранее сообщалось, что тренер может быть уволен в том случае, если клуб не выиграет чемпионат Испании или Лигу чемпионов.

Напомним, что "Реал" в настоящее время уверенно лидирует в Ла Лиге, а в Лиге Чемпионов в 1/8 финала сыграет с лондонским "Челси".

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