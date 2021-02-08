"Реал" не собирается увольнять Зидана

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес встретился с главным тренером команды Зинедином Зиданом, сообщает Marca.

По сведениям издания, босс королевского клуба выразил поддержку французскому специалисту, несмотря на не слишком удачные результаты команды в нынешнем сезоне. В связи с этим "Реал" пока не планирует искать нового тренера.

Напомним, что "Реал" вылетел из Кубка Испании, проиграв клубу третьего сезона. В чемпионате Испании мадридский клуб занимает третье место, а в 1/8 финала Лиги Чемпионов сыграет с "Аталантой".

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