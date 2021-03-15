"Реал" не собирается возвращать Роналду

Мадридский "Реал" не заинтересован в возвращении португальского нападающего Криштиану Роналду, который выступает за туринский "Ювентус", сообщала Marca.

По сведениям издания, агент форварда Жорже Мендеш предложил президенту "Реала" Флорентино Пересу обдумать возвращение Роналду, но у королевского клуба другие планы. "Реал" в летнее трансферное окно планирует усилиться одной из молодых звезд - Эрлингом Холандом из дортмундской "Боруссии" или Килианом Мбаппе из "Пари Сен-Жермен".

В нынешнем сезоне 36-летний Роналду провел за "Ювентус" 33 матча во всех турнирах, забил 30 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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