"Реал" не совершил ни одной покупки за 3 последних трансферных окна

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"Реал" не совершил ни одной покупки за 3 последних трансферных окна

Мадридский "Реал" вновь не приобрел ни одного игрока. Таким образом, королевский клуб не совершил покупок за три последних трансферных окна.

"Реал" не покупает игроков с лета 2019 года. Тогда мадридский клуб потратил на трансферы более 350 миллионов евро, купив таких известных футболистов, как Эден Азар, Лука Йович, Эдер Милитао, Ферлан Менди, Родриго Гоэс и Рейньер.

С тех пор "Реал" только продает игроков. Сумма продаж за последние три трансферных окна составила около 100 миллионов евро.

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