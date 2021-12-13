"Реал" не станет принимать мер против УЕФА

Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен

Сегодня состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов, в процессе которой были допущены серьезные ошибки, из-за чего пришлось проводит процедуру заново.

В первый раз мадридскому "Реалу" досталась "Бенфика". Так как конкретно в этом случае ошибок допущено не было, то королевский клуб настаивал на том, что их пару с португальцами оставили в неприкосновенности, однако УЕФА включил оба клуба в повторную жеребьевку, по итогам которой "Реалу" достался ПСЖ.

Как сообщает MadridistaReal, испанский клуб не будет принимать ответных действий против УЕФА.

По информации источника, "Мадрид" считает произошедшее несправедливым, однако прекрасно понимает, что единственное, что можно сделать сейчас и на чем действительно необходимо сосредоточить свое внимание - это обыграть ПСЖ на поле.

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