"Реал" не станет принимать мер против УЕФА

Теги реал мадридлига чемпионов уефауефа

"Реал" не станет принимать мер против УЕФАФото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен

Сегодня состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов, в процессе которой были допущены серьезные ошибки, из-за чего пришлось проводит процедуру заново. 

В первый раз мадридскому "Реалу" досталась "Бенфика". Так как конкретно в этом случае ошибок допущено не было, то королевский клуб настаивал на том, что их пару с португальцами оставили в неприкосновенности, однако УЕФА включил оба клуба в повторную жеребьевку, по итогам которой "Реалу" достался ПСЖ.

Как сообщает MadridistaReal, испанский клуб не будет принимать ответных действий против УЕФА. 

По информации источника, "Мадрид" считает произошедшее несправедливым, однако прекрасно понимает, что единственное, что можно сделать сейчас и на чем действительно необходимо сосредоточить свое внимание - это обыграть ПСЖ на поле.

Также не пропустите: В "Реале" прокомментировали жеребьевку 1/8 финала ЛЧ. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов

Расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов