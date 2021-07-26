"Реал" не станет выходить на трансферный рынок после ухода Варана

Фото: инстаграм Варана/Автор неизвестен

"Реал Мадрид" не станет покупать защитника после ухода Рафаэля Варана из клуба.

Как сообщает испанский журналист Хорхе Калабрес, "сливочные" не планируют выходить на трансферный рынок за защитником, так как считают свою линию обороны полностью укомплектованой.

По информации источника, главной и единственной целью мадридцев этим летом является нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе.

Ранее сообщалось, что переход Варана в "Манчестер Юнайтед" состоится в ближайшие дни. Сумма сделки составит около 50-55 миллионов евро без учета бонусов.

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