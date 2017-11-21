"Реал" не сумел забить гол лишь в одном из последних 54 матчей группового этапа Лиги Чемпионов

В матче пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов "Реал" в гостях сыграет с АПОЭЛом.

Стоит отметить, что королевский клуб в последних 54 матчах группового раунда всего лишь один раз ушел с поля без забитого мяча. Это было в 2015 году в поединке с ПСЖ (0:0).

Матч АПОЭЛ - "Реал" состоится сегодня, 21 ноября и начнется в 22:45 мск.

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