"Реал" не теряет надежд заменить Наваса топовым вратарем

Мадридский "Реал" не теряет надежд заменить Кейлора Наваса топовым вратарем, информирует испанская пресса.

Сообщается, что президент королевского клуба Флорентино Перес все еще рассчитывает заполучить в свою команду голкипера с мировым именем. После того, как "сливочным" не удалось заполучить Давида Де Хеа из "Манчестер Юнайтед" и Джанлуиджи Доннарумму из "Милана", босс "Реала" намерен предпринять попытки приобрести "первого номера" лондонского "Челси" Тибо Куртуа.

Напомним, Зидан интересуется игроком молодежной сборной Германии. | soccernews.ru