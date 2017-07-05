"Реал" не теряет надежд заменить Наваса топовым вратарем

Теги реал мадридфлорентино перескейлор навасчелситибо куртуа

"Реал" не теряет надежд заменить Наваса топовым вратаремМадридский "Реал" не теряет надежд заменить Кейлора Наваса топовым вратарем, информирует испанская пресса.

Сообщается, что президент королевского клуба Флорентино Перес все еще рассчитывает заполучить в свою команду голкипера с мировым именем. После того, как "сливочным" не удалось заполучить Давида Де Хеа из "Манчестер Юнайтед" и Джанлуиджи Доннарумму из "Милана", босс "Реала" намерен предпринять попытки приобрести "первого номера" лондонского "Челси" Тибо Куртуа.

Напомним, Зидан интересуется игроком молодежной сборной Германии. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Ляказетт стал игроком "Арсенала"

Ляказетт стал игроком "Арсенала"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
Полная таблица

топ-5 тегов