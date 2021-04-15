"Реал" не торопится продлевать контракт с Вараном

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"Реал" не торопится продлевать контракт с ВараномФото: Твиттер @raphaelvarane 
Защитник "Реала" Рафаэль Варан скорее всего после окончания сезона сменит команду, сообщает El Chiringuito.

По данным источника, переход игрока в "Манчестер Юнайтед" становится все более вероятным на фоне того, что руководство "сливочных" не торопится предлагать французу новый контракт. Более того, в клубе вообще не уверены, что стоит продлевать соглашение. 

Текущей договор 27-летнего защитника с "королевским клубом" заканчивается летом 2022 года.

В сезоне 2020/2021 Варан выходил на поле в 36 матчах во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами. 

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