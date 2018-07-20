"Реал" не устроило предложение "Наполи" по своему ведущему игроку

1 Теги реал мадриднаполикарим бензема

"Реал" не устроило предложение "Наполи" по своему ведущему игрокуМадридский "Реал" не устроило предложение "Наполи" по своему ведущему форварду Кариму Бензема, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что за 30-летнего нападающего неаполитанцы были готовы выложить 40 миллионов евро. Однако королевский клуб такое предложение не устроило ввиду того, что они намерены выручить с продажи француза не менее 60-ти миллионов евро.

Напомним,  "Реал" определился с альтернативой Азару. | soccernews.ru

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