"Реал" не устроило предложение "Наполи" по своему ведущему игроку

Мадридский "Реал" не устроило предложение "Наполи" по своему ведущему форварду Кариму Бензема, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что за 30-летнего нападающего неаполитанцы были готовы выложить 40 миллионов евро. Однако королевский клуб такое предложение не устроило ввиду того, что они намерены выручить с продажи француза не менее 60-ти миллионов евро.

Напомним, "Реал" определился с альтернативой Азару. | soccernews.ru