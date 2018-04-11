"Реал" не уступал к перерыву домашнего матча ЛЧ с разницей в два мяча на протяжении 18-ти лет

Мадридский "Реал" не уступал к перерыву домашнего матча Лиги Чемпионов с разницей в два мяча на протяжении 18-ти лет.

В последний раз в матче самого престижного клубного европейского турнира такое со "сливочными" случалось в феврале 2000-го года, когда они первый тайм игры против мюнхенской "Баварии" завершили со счетом 1:3.

Напомним, после первого тайма ответного матча 1/4 финала Лиги Чемпионов королевский клуб уступает туринскому "Ювентусу" с результатом 0:2.

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