"Реал" не утратил интереса к Алиссону

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"Реал" не утратил интереса к АлиссонуМадридский "Реал" не утратил интереса к голкиперу "Ромы" Алиссону, информирует El Bernabeu.

Так, по сведениям источника, "сливочные" все еще видят в 25-летнем бразильце приоритетного кандидата на усиление своей вратарской позиции. Тогда как страж ворот лондонского "Челси" Тибо Куртуа по-прежнему рассматривается королевским клубом лишь в качестве альтернативы "первому номеру" "волков".

Напомним,  Роналду может остаться в "Реале". | soccernews.ru

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