"Реал" не утратил интереса к Алиссону

Мадридский "Реал" не утратил интереса к голкиперу "Ромы" Алиссону, информирует El Bernabeu.

Так, по сведениям источника, "сливочные" все еще видят в 25-летнем бразильце приоритетного кандидата на усиление своей вратарской позиции. Тогда как страж ворот лондонского "Челси" Тибо Куртуа по-прежнему рассматривается королевским клубом лишь в качестве альтернативы "первому номеру" "волков".

Напомним, Роналду может остаться в "Реале". | soccernews.ru