"Реал" не уверен в целесообразности трансфера Холанда

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"Реал" не уверен в целесообразности трансфера Холанда

Фото: твиттер Холанда\Автор неизвестен

Мадридский "Реал" заинтересован в подписании норвежского форварда "Боруссии" Дортмунд Эрлинга Холанда, однако королевский клуб настороженно относится к некоторым аспектам, сообщает Goal.com.

По информации источника, запросы стороны норвежца по окладу в "Мадриде" считают слишком высокими и не хотят, чтобы это негативно повлияло на атмосферу внутри коллектива.

Также в стане "сливочных" всерьез обеспокоены большим количеством травм у нападающего и боятся того, что может повториться ситуация Эдена Азара.

Отмечается, что не смотря ни на что, "Реал" все равно продолжает интересоваться подписанием Холанда.

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