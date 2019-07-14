"Реал" не вел переговоров с "Ливерпулем" по трансферу Мане

3 Теги реал мадридливерпульсадио манетрансферы

"Реал" не вел переговоров с "Ливерпулем" по трансферу Мане

Мадридский "Реал" не делал предложений "Ливерпулю" по трансферу сенегальского нападающего Садио Мане, сообщает Liverpool Echo.

По сведениям издания, контактов между клубами не было.

Стоит отметить, что ранее президент сенегальской ассоциации футбола Саэ Сек заявил следующее:

"Мане входит в десятку лучших футболистов мира. Он выиграл Лигу Чемпионов, а теперь может перебраться в "Реал". Я считаю, что это лучшим клуб в мире, хотя я болею за "Барселону". Мане стоит серьезно обдумать предложение Мане", - сказал Сек.

В минувшем сезоне 27-летний Мане провел за "Ливерпуль" 50 матчей во всех турнирах, забил 26 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: СМИ: Азар выбрал игровой номер в "Реале". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Саэ Сек - клоун

Ответить
Карлыч69
Карлыч69

У мадридского мешка уже бабки закончились ))))))))))

Ответить
Mutaloff
Mutaloff

Даже если бы он и мог перейти,но его пихать не куда,фиг знает,что будет с Винисиусом после прихода Азара,да еще и Мане,серьёзно?Только если направо.

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Президент "Барселоны" высказался о скандале вокруг трансфера Гризманна

Президент "Барселоны" высказался о скандале вокруг трансфера Гризманна

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов