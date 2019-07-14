"Реал" не вел переговоров с "Ливерпулем" по трансферу Мане

Мадридский "Реал" не делал предложений "Ливерпулю" по трансферу сенегальского нападающего Садио Мане, сообщает Liverpool Echo.

По сведениям издания, контактов между клубами не было.

Стоит отметить, что ранее президент сенегальской ассоциации футбола Саэ Сек заявил следующее:

"Мане входит в десятку лучших футболистов мира. Он выиграл Лигу Чемпионов, а теперь может перебраться в "Реал". Я считаю, что это лучшим клуб в мире, хотя я болею за "Барселону". Мане стоит серьезно обдумать предложение Мане", - сказал Сек.

В минувшем сезоне 27-летний Мане провел за "Ливерпуль" 50 матчей во всех турнирах, забил 26 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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