"Реал" не воспользовался осечкой "Барселоны", сыграв вничью с "Бетисом"

В рамках 12-го тура испанской Примеры "Реал" в домашнем матче сыграл вничью с "Бетисом".

Таким образом, "сливочные" не смогли воспользоваться осечкой "Барселоны", которая ранее проиграла "Леванте" (1:3). У обоих клубов по 22 очка, однако по дополнительным показателям лидируют каталонцы.

"Реал" - "Бетис" 0:0

"Реал": Куртуа, Варан, Рамос, Карвахаль, Менди, Кроос, Модрич, Азар, Каземиро, Родриго (Винисиус Жуниор, 65), Бензема (Йович, 83).

"Бетис": Роблес, Бартра, Эмерсон, Феддаль, Морено, Фекир, Гуардадо, Сидней, Каналес, Манди, Морон (Иглесиас, 74).

Предупреждения: Бартра (11), Каземиро (39), Роблес (64), Феддаль (74), Менди (80), Гуардадо (85).

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