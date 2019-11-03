"Реал" не воспользовался осечкой "Барселоны", сыграв вничью с "Бетисом"
В рамках 12-го тура испанской Примеры "Реал" в домашнем матче сыграл вничью с "Бетисом".
Таким образом, "сливочные" не смогли воспользоваться осечкой "Барселоны", которая ранее проиграла "Леванте" (1:3). У обоих клубов по 22 очка, однако по дополнительным показателям лидируют каталонцы.
"Реал" - "Бетис" 0:0
"Реал": Куртуа, Варан, Рамос, Карвахаль, Менди, Кроос, Модрич, Азар, Каземиро, Родриго (Винисиус Жуниор, 65), Бензема (Йович, 83).
"Бетис": Роблес, Бартра, Эмерсон, Феддаль, Морено, Фекир, Гуардадо, Сидней, Каналес, Манди, Морон (Иглесиас, 74).
Предупреждения: Бартра (11), Каземиро (39), Роблес (64), Феддаль (74), Менди (80), Гуардадо (85).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|11
|22
|2
|Реал Мадрид
|11
|22
|3
|Атлетико Мадрид
|12
|21
|4
|Севилья
|12
|21
|5
|Гранада
|11
|20
|6
|Реал Сосьедад
|11
|19
|7
|Вильярреал
|11
|17
|8
|Леванте
|12
|17
|9
|Валенсия
|12
|17
|10
|Атлетик Бильбао
|11
|16
|11
|Хетафе
|11
|16
|12
|Осасуна
|11
|15
|13
|Реал Вальядолид
|11
|14
|14
|Бетис
|12
|13
|15
|Эйбар
|11
|12
|16
|Алавес
|11
|12
|17
|Мальорка
|11
|11
|18
|Сельта Виго
|11
|9
|19
|Эспаньол
|12
|8
|20
|Леганес
|11
|5