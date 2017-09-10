"Реал" не воспользовался возможностью приобретения Семеду

Мадридский "Реал" не воспользовался возможностью приобретения нынешнего защитника каталонской "Барселоны" Нелсона Семеду.

Как информирует испанская пресса, текущим летом агент 23-летнего бека Жорже Мендеш предложил услуги своего клиента королевскому клубу, однако главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан исключил возможность перехода португальца из лиссабонской "Бенфики" в его команду. Сам футболист был не против перебраться в "Реал", даже несмотря на то, что там ему была уготована роль дублера. И только позже у Семеду появился вариант с переходом в "Барсу".

Напомним, Вернер попал в сферу интересов "Реала". | soccernews.ru