"Реал" не воспользовался возможностью приобретения Семеду

Теги реал мадридбарселонанелсон семедузинедин зиданжорже мендеш

"Реал" не воспользовался возможностью приобретения СемедуМадридский "Реал" не воспользовался возможностью приобретения нынешнего защитника каталонской "Барселоны" Нелсона Семеду.

Как информирует испанская пресса, текущим летом агент 23-летнего бека Жорже Мендеш предложил услуги своего клиента королевскому клубу, однако главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан исключил возможность перехода португальца из лиссабонской "Бенфики" в его команду. Сам футболист был не против перебраться в "Реал", даже несмотря на то, что там ему была уготована роль дублера. И только позже у Семеду появился вариант с переходом в "Барсу".

Напомним, Вернер попал в сферу интересов "Реала". | soccernews.ru

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