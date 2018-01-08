"Реал" не выиграл четвертый выездной матч Ла Лиги подряд, это повторение худшего результата клуба за последние 10 лет

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"Реал" не выиграл четвертый выездной матч Ла Лиги подряд, это повторение худшего результата клуба за последние 10 лет

В матче 18-го тура чемпионата Испании "Реал" на выезде сыграл вничью с "Сельтой" (2:2).

Королевский клуб не сумел добиться победы уже в четвертого гостевом поединке подряд. Ранее были ничьи с "Атлетико" (0:0) и "Атлетиком" (0:0), а также поражение от "Жироны" (1:2).

Стоит отметить, что четырехматчевая безвыигрышная гостевая серия "сливочных" является худшим результатом для клуба с декабря 2008 года. Тогда "Реал" потерпел три поражения при одной ничьей.

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