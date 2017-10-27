"Реал" не выйдет на трансферный рынок в январе

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"Реал" не выйдет на трансферный рынок в январеМадридский "Реал" не будет делать приобретений в ближайшее зимнее трансферное окно.

Об этом, как информирует El Mundo Deportivo, сообщил генеральный директор королевского клуба Хосе Анхель Санчес. В частности, он сообщил: "Мы не собираемся подписывать кого-либо в январе, это правда".

Напомним, "Реал" продвигает свой бренд в Китае. | soccernews.ru

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