"Реал" не выйдет на трансферный рынок в январе

Мадридский "Реал" не будет делать приобретений в ближайшее зимнее трансферное окно.

Об этом, как информирует El Mundo Deportivo, сообщил генеральный директор королевского клуба Хосе Анхель Санчес. В частности, он сообщил: "Мы не собираемся подписывать кого-либо в январе, это правда".

Напомним, "Реал" продвигает свой бренд в Китае. | soccernews.ru