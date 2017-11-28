"Реал" не заинтересован в подписании Азара

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"Реал" не заинтересован в подписании АзараМадридский "Реал" не заинтересован в подписании вингера лондонского "Челси" Эдена Азара, информирует испанская пресса.

Сообщается, что королевский клуб на сегодняшний день не рассматривает вариант с приобретением 26-летнего бельгийца, так как рассчитывает предоставить шанс проявить себя Марко Асенсио. Только в случае, если 21-летний футболист не сможет оправдать возложенных на него ожиданий, "сливочные" будут готовы вернуться к вопросу покупки Азара.

Напомним, зимой "Реал" попытается купить трех игроков. | soccernews.ru

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