"Реал" не заинтересован в подписании Левандовски

Фото: инстаграм Левандовски/Автор неизвестен

Как сообщает главный редактор издания Marca Хосе Феликс Диас, нападающий сборной Польши и мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски не входит в список интересов руководства мадридского "Реала".

По информации источника, "сливочные" не намерены подписывать игрока на позицию Карима Бензема, так как француз является неприкасаемым элементом в составе мадридцев.

"Бавария", в свою очередь, также не будет рассматривать любые предложения о трансфере польского бомбардира.

Напомним, ранее появилась информация о том, что Левандовски намерен перейти в "Реал" уже этим летом.

В прошедшем сезоне польский форвард сыграл 29 матчей за "Баварию" в Бундеслиге, в которых забил 41 гол и отдал 7 голевых передач. Левандовски побил "вечный" рекорд Герда Мюллера, который забил 40 голов за один сезон в немецком высшем дивизионе.

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