"Реал" не заинтересован в подписании Погба

Мадридский "Реал" не заинтересован в подписании полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, информирует испанская пресса.

Сообщается, что руководство королевского клуба не рассматривает вариант с подписанием 25-летнего хавбека "красных дьяволов". Во многом позиция "сливочных" обусловлена тем, что в 2016-м году француз предпочел переезду на "Сантьяго Бернабеу" переход в "Юнайтед" из туринского "Ювентуса".

Напомним, сегодня "Реал" сыграл вничью с "Атлетико". | soccernews.ru