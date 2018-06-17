"Реал" не заинтересован в возвращении Хамеса

Мадридский "Реал" не заинтересован в возвращении своего полузащитника Хамеса Родригеса, который на правах аренды выступает за мюнхенскую "Баварию".

Так, по сведениям испанской прессы, 26-летний хавбек рассматривал возможность со своим возможным обратным переходом в королевский клуб. Однако на "Сантьяго Бернабеу" колумбийцу сообщили, что такой вариант развития событий не возможен.

Напомним, "Реал" готовит 200 миллионов евро на двух звезд Серии А. | soccernews.ru