"Реал" не заинтересован в возвращении Мораты

Мадридский "Реал" не заинтересован в возвращении в свой стан форварда лондонского "Челси" Альваро Мораты.

Так, по сведениям El Chiringuito, в королевском клубе исключают подписание 25-летнего нападающего "аристократов" в ближайшее трансферное окно. Приоритетом для "сливочных" остается покупка лидера атак мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовски.

Напомним, "Реал" проявляет интерес к трем игрокам "Атлетико". | soccernews.ru