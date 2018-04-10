"Реал" не заинтересован в возвращении Мораты

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"Реал" не заинтересован в возвращении МоратыМадридский "Реал" не заинтересован в возвращении в свой стан форварда лондонского "Челси" Альваро Мораты.

Так, по сведениям El Chiringuito, в королевском клубе исключают подписание 25-летнего нападающего "аристократов" в ближайшее трансферное окно. Приоритетом для "сливочных" остается покупка лидера атак мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовски.

Напомним, "Реал" проявляет интерес к трем игрокам "Атлетико". | soccernews.ru

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