"Реал" недоволен игрой двух своих футболистов

Теги реал мадридкарим бенземамарсело

"Реал" недоволен игрой двух своих футболистов

Два футболиста "Реала" попали в немилость руководства клуба.

Как сообщает Marca, боссы мадридского клуба недовольны игрой защитника Марсело и нападающего Карима Бензема.

В текущем сезоне Примеры Бензема провел 12 игр и забил два гола.

Читайте также: Бензема близок к уходу из "Реала". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 27 тура

Турнир прогнозов: анонс 27 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 16 42
2 Атлетико Мадрид 16 36
3 Валенсия 16 34
4 Реал Мадрид 15 31
5 Севилья 16 29
6 Вильярреал 16 24
7 Жирона 16 23
8 Эйбар 16 21
9 Хетафе 16 20
10 Реал Сосьедад 16 20
11 Леганес 15 20
12 Сельта Виго 16 18
13 Атлетик Бильбао 16 18
14 Бетис 15 18
15 Леванте 16 17
16 Эспаньол 16 17
17 Депортиво Ла-Корунья 16 15
18 Алавес 16 12
19 Малага 15 11
20 Лас Пальмас 16 11
Полная таблица

топ-5 тегов