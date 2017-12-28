"Реал" недоволен игрой двух своих футболистов

Два футболиста "Реала" попали в немилость руководства клуба.

Как сообщает Marca, боссы мадридского клуба недовольны игрой защитника Марсело и нападающего Карима Бензема.

В текущем сезоне Примеры Бензема провел 12 игр и забил два гола.

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