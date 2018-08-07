"Реал" недоволен окружением Модрича

Мадридский "Реал" недоволен Владо Лемичем и Предрагом Миятовичем, которые представляют интересы полузащитника Луки Модрича.

Как сообщает Football Italia, в королевском клубе негодуют по поводу того, что окружение хорвата ведёт предварительные переговоры с миланским "Интером".

Из-за действий Лемича и Миятовича "Реал" может отказаться предложить Модричу новый контракт или закрыть любые переговоры по его продаже.

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