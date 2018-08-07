"Реал" недоволен окружением Модрича

Теги реал мадридинтер миланлука модрич

"Реал" недоволен окружением Модрича

Мадридский "Реал" недоволен Владо Лемичем и Предрагом Миятовичем, которые представляют интересы полузащитника Луки Модрича.

Как сообщает Football Italia, в королевском клубе негодуют по поводу того, что окружение хорвата ведёт предварительные переговоры с миланским "Интером".

Из-за действий Лемича и Миятовича "Реал" может отказаться предложить Модричу новый контракт или закрыть любые переговоры по его продаже.

Не пропустите: Лопетеги прокомментировал слухи вокруг Модрича. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Официально: "Атлетик" объявил об уходе Аррисабалаги

Официально: "Атлетик" объявил об уходе Аррисабалаги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов