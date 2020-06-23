"Реал" недоволен расписанием чемпионата Испании

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"Реал" недоволен расписанием чемпионата Испании

Руководство мадридского "Реала" выразило недовольство расписанием чемпионата Испании, сообщает AS.

По сведениям издания, клуб считает несправедливым тот факт, что между 33-м и 34-м туром футболисты будут иметь всего 62 часа отдыха. "Барселона" при этом будет отдыхать 118 часов.

В 33-м туре "Барселона" дома встретится с "Атлетико" 30 июня. "Реал" на своем поле сыграет с "Хетафе" 2 июля.

В 34-м туре "Реал" 5 июля на выезде встретится с "Атлетиком". В тот же день каталонский клуб в гостях сыграет с "Вильярреалом".

После 30 туров "Реал" и "Барселона" имеют одинаковое количество очко, но мадридцы занимают первое место по дополнительным показателям.

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